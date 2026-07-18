BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bu ay sonunda Ada’ya yapacağı iki günlük ziyarete, Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ve Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne’nin ricası üzerine karar verdiği ve bu ziyaretin, geçen mart ayında yoğunlaşan inisiyatifin çökmemesi için son bir çaba olacağı öne sürüldü.

Fileleftheros haberi “Guterres’in Son Kozu… BM Tarafından, Genel Sekreter’in Özel Ağırlığı Gerekli Görüldü… Yapacağı Temaslarda Kıbrıs Sorununda Bundan Sonra Atılacak Adımlar Belirlenecek” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Gazete “son 24 saat içerisinde topladığı bilgilere” dayanarak, Guterres’in 27-29 Temmuz’da gerçekleşecek ziyaretine Holguin ve Diagne’nin ricası üzerine karar verildiğini ve bir sonuç almak amacıyla çalışmak üzere geleceğini yazdı.

Habere göre, Holguin’in Güney Kıbrıs’taki genel seçimlerin hemen ardından başlattığı çabaları beklenen sonucu vermedi, temmuz sonu ya da ağustos başı gibi bir tarih verecek kadar iyimser olduğu 5+1 formatında yeni bir gayriresmi genişletilmiş görüşme yapılacağını güvence altına almayı başaramadı. Gayriresmi genişletilmiş görüşme yapılacağı söylenen dönemde BM Genel Sekreteri’nin Ada’yı ziyareti; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı ve ortak görüşmesi yer alacak.

Gazete, görüştüğü “yetkili kaynakların”, gayriresmi genişletilmiş görüşmenin tablodan silinmediğine çünkü Guterres’in ziyareti ve liderler ile yapacağı görüşmenin, genişletilmiş görüşmenin yerine geçemeyeceği görüşünde olduğunu aktardı.

Habere göre çeşitli kaynaklar, dikkatlerin Guterres’in ziyaretine, yapacağı temaslara ve temaslarının sonunda yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda olduğuna işaret etti.

Guterres’in ziyaretinde dikkat çekici diğer bir unsurun da ziyaretinin Türkiye ve Yunanistan’ı kapsamaması, sadece Ada’ya gelecek ve Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile görüşecek olması olduğuna vurgu yapan gazete, BM’nin, süreci canlı tutmak için iki lidere odaklandığına işaret etti.

-“Diagne Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirdi”

Gazete Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne’nin geçen perşembe günü New York’ta BM Güvenlik Konseyi’ne bilgi verdiğini ve bilgilendirmede Genel Sekreter’in son İyi Niyet Misyonu ve Barış Gücü raporları üzerinde odaklandığını yazdı.

Gazete, BM Güvenlik Konseyi’nde Fransa, Letonya, Yunanistan ve Danimarka gibi AB üyesi de olan ülkelerin ve ABD’nin Kıbrıs sorununa iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe sahip federasyon çözümüne desteklerini yinelediklerini, Pakistan ve Somali’nin Kıbrıslı Türklerin içerisinde bulundukları izolasyon şartlarına ve ekonomik eşitsizliğe dikkat çektiğini aktardı.

Alithia “Guterres, Süreç Çökmeden Geliyor… Genel Sekreter’in Gelişi Yeni Bir Konferans İçin Ön Şartların Henüz Oluşmadığını Gösteriyor” başlıklı manşet haberinde, Guterres’in Ada’ya yapacağı ziyaretin sebebinin “bir diplomatik başarıyı taçlandırmak değil Kıbrıs sorununda yeni bir çıkmazı engellemek için şahsen müdahale etmek” olduğunu yazdı.

Haberde, Guterres’in, "yeni gayriresmi genişletilmiş görüşme için ön şartların olup olmadığını şahsen saptamak" hedefiyle Ada’ya geleceği de yer aldı.

-“Ada’dan eli boş dönmemekte kararlı”

Politis “28-29 Temmuz… Çok Şeyi Belirleyecek İki Gün” başlıklı haberinde Guterres’in “Kıbrıs sorunundaki çıkmazı kırmak için ‘büyük bir zar atacağını’, bu iki gün içerisinde iki liderle ayrı ayrı ve ortak görüşme yapacağını, ortak yemek de vereceğini" yazdı; “Ada’dan eli boş dönmemekte kararlı olduğunu” vurguladı.

Edindiği bilgilere dayanarak, 27-29 Temmuz’da gerçekleştireceği ziyarette Guterres’e Siyasi Konular’dan ve Barış İnşa Etme Konuları’ndan sorumlu yardımcıları Rosemary DiCarlo ve Jean Pierre Lacroix dışında aralarında New York’taki merkezden üst düzeyli yetkililerin de bulunduğu 10 kişilik bir yetkili grubunun eşlik edeceğini yazdı. Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in de aynı dönemde Ada’da olacağını ve Guterres’le görüşeceğini ekledi.

Habere göre Ada’ya 27 Temmuz’da gelecek olan Guterres’in temas programı 28 Temmuz Salı günü başlayacak. Saat 10.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le Rum Başkanlık Sarayı’nda, 11.45’te Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüşeceğini iddia eden gazete, aynı gün akşamüzeri Lefkoşa eski Havalimanı’ndaki Kayıp Şahıslar Komitesi’ni (KŞK) ziyaret edecek olan Guterres'in daha sonra yandaki BM İyi Niyet Misyonu yerleşkesinde sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geleceğini yazdı. Aynı günün akşamında Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin konutunda Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis onuruna yemek vereceği de belirtildi.

Gazete bu yemeğe Holguin, Diagne, Lacroix ve DiCarlo da davet edilecek mi yoksa Genel Sekreter ile iki lider arasında özel bir yemek mi olacağının henüz bilinmediğine işaret etti.

Habere göre 29 Temmuz Çarşamba günü Guterres eski Lefkoşa Havalimanı’nda iki liderle ortak bir görüşme yapacak. Görüşmenin 10.00-11.00 saatleri arasında bir saat sürmesi ve Guterres’in 11.30’da aynı alanda basın toplantısı yapması, ardından Ada’dan ayrılması planlandı.

Ziyaretin “yolunda gitmesi halinde, Guterres’ten liderlere ve basına ‘ate logo’ (yakında görüşürüz) demesinin beklendiğini kaydeden gazete bu kez hedefin, 5+1 formatındaki yeni gayriresmi genişletilmiş görüşmenin önümüzdeki eylülde gerçekleştirilmesi olduğunu aktardı.