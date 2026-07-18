Litvanya vatandaşı emlak danışmanı Rasa Zilevice'nin, Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Rum mallarının satışına ve tanıtımına aracılık ettiği gerekçesiyle, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) çıkardığı AB tutuklama emri doğrultusunda Fransa’da tutuklanması, iki ülke arasındaki derin askeri ortaklığı ve yargıya müdahale iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Benzer bir davada altı ay önce iade talebini reddeden Fransız mahkemelerinin, haziran ayında imzalanan askeri SOFA anlaşmasının ardından bu kez iade kararı vermesi "diplomatik takas" şüphelerini artırdı.

BENZER DAVADA TABAN TABANA ZIT KARARLAR

Fransa ve GKRY arasındaki hukuki ilişkiler, son bir yılda yaşanan iki benzer davada alınan çelişkili kararlarla dikkat çekiyor.

GKRY'nin talebiyle 14 Ekim 2025'te Nice Havaalanı'nda gözaltına alınan Behdad Jafari davasında, Fransa Yüksek Mahkemesi 10 Aralık 2025'te iade talebini kesin olarak reddetmişti.

Ancak yalnızca altı ay sonra, benzer bir hukuki zemin taşıyan Rasa Zilevice davasında Güney Fransa Yerel Mahkemesi teamülleri çiğneyerek 24 Haziran 2026'da iade talebini kabul etti. Zilevice, bu kararı temyize götürerek hukuki mücadele başlattı.

KARARIN ARKASINDA "SOFA" VE ASKERİ ÜS PAZARLIKLARI MI VAR?

Mahkemenin ani yön değişikliğinin, Fransa ile Rum Yönetimi arasında son dönemde ivme kazanan üst düzey askeri işbirlikleriyle doğrudan bağlantılı olduğu ileri sürülüyor. İade kararından hemen önce, 8 Haziran 2026'da iki ülke arasında karşılıklı kuvvetlerin güvenliğini ve kalıcı askeri varlığı öngören SOFA (Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması) ve Savunma İşbirliği Anlaşması imzalanmıştı.

Sürecin perde arkasında ise iki lider arasındaki yoğun diplomasi trafiği yatıyor:

15 Aralık 2025: Hristodulidis ve Macron arasında "Stratejik Ortaklık Anlaşması" imzalandı.

2 Mart 2026: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Baf’ta bulunan Andreas Papandreu Hava Üssü’nü bizzat ziyaret etti.

8 Haziran 2026: İki ülke arasında askeri bağımlılığı en üst düzeye çıkaran SOFA anlaşması yürürlüğe girdi.

AB DÖNEM BAŞKANLIĞI LOBİ FIRSATINA ÇEVRİLDİ

Rum yetkililerin, Zilevice davasını Fransa’da görevlendirilen iki özel avukatla çok yakından takip ettiği ve bu süreçte Fransız bürokrasisinden güvence aldığı belirtiliyor. Ayrıca GKRY’nin, AB Dönem Başkanlığı avantajını kullanarak 11-13 Haziran 2026 tarihlerinde Limasol’da düzenlenen AB Yüksek Yargı Organları Başkanları Konferansı aracılığıyla Avrupalı üst düzey hukukçular üzerinde yoğun bir lobicilik faaliyeti yürüttüğü de kaydedildi.

Uzmanlar, Macron yönetiminin Ortadoğu'daki bölgesel gerilimleri (ABD/İsrail-İran hattı) gerekçe göstererek Kıbrıs’ta kalıcı askeri üs edinme karşılığında Rum Yönetimi’nin siyasi ve hukuki taleplerine boyun eğdiğini savunuyor. Güney Kıbrıs'ın ise AB üyeliğinin arkasına sığınarak Fransa'daki iç hukukun işleyişine açıkça müdahale ettiği ifade ediliyor.