Güney Kıbrıs’a 2026 yılının ilk yarısında gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 düşüş kaydedilirken, İsrailli turist sayısında yüzde 165 artış yaşandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin yayımladığı haziran ayı ve yılın ilk altı aylık turizm verilerine dayandırdığı haberinde, Haziran 2026’da Güney Kıbrıs’a gelen turist sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azaldığını yazdı.

Habere göre, Haziran 2025’te 498 bin 527 olan turist sayısı, bu yılın aynı ayında 489 bin 956’ya geriledi.

Ocak-Haziran 2026 döneminde ise Güney Kıbrıs’a gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki 1 milyon 843 bin 013 kişiden 1 milyon 656 bin 015 kişiye düşerek yüzde 10,1 azaldı.

Haziran 2026’da Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden İsrailli turist sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki 30 bin 246 kişiden 80 bin 343 kişiye yükselerek yüzde 165 arttı.

Güney Kıbrıs’ın en büyük turizm pazarı olan İngiltere’den gelen turist sayısı ise Haziran 2026’da 161 bin 913 olarak kaydedildi. İngiliz turist sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,8 düşüş yaşandı.

Üçüncü büyük turizm pazarı olan Polonya’dan gelen turist sayısı da geçen yıla göre yüzde 2 azalarak 35 bin 871 oldu.