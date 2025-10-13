Rum hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Rekabetçi Elektrik Piyasasının hayata geçirilmesinin stratejik bir reform olduğunu, bunun hükûmetin enerji maliyetlerini düşürme amacıyla uyguladığı daha kapsamlı bir enerji politikası planının ilk adımı olduğunu söyledi.

Rum hükümet sözcüsü, Kıbrıs'ın 1 Ekim itibarıyla enerji sektöründe yeni bir sayfa açtığını bildirdi.

Kıbrıs'ta vatandaşlar ve işletmelerin, dokuz üreticinin yer aldığı rekabetçi bir ortamda ilk kez tedarikçilerini özgürce seçebileceklerini açıklayan Letymbiotis, şu anda faaliyete geçen Rekabetçi Elektrik Piyasasının stratejik bir reform olduğunu belirtti.

Rekabetçi Elektrik Piyasasının vatandaşlara sağladığı faydaları anlatan Sözcü, bugünden itibaren fiyatları karşılaştırabileceklerini, kendileri için en uygun tedarikçiyi seçebileceklerini, yeni ürün ve paketlere ve hatta yeşil enerji seçeneklerine erişebileceklerini duyurdu.

Konstantinos Letymbiotis, Ocak 2026'dan itibaren tedarikçi değişiminin 24 saat içinde, ücretsiz ve tam şeffaflıkla gerçekleştirileceğini, tüketicilerin ise yenilenebilir enerji kaynaklarından kendi kendine üretim yapanlar veya enerji topluluklarının üyeleri olarak enerji piyasasında aktif katılımcılar hâline gelebileceklerini ifade etti.

İşletmeler için faydaların da aynı derecede önemli olduğuna işaret eden Letymbiotis, "Daha fazla tedarikçiyle pazarlık yapabilme yeteneği, daha iyi fiyatlar ve kişiye özel çözümler sunarak işletme maliyetlerini düşürüyor" şeklinde konuştu.

Sözcü, en önemli şeyin Rekabetçi Elektrik Piyasasının rekabeti artırması olduğunu, bunun daha düşük fiyatlara yol açmasının yanı sıra hanelerin ve işletmelerin ihtiyaçlarına uyum sağlayacak yenilikçi hizmetlere de yol açmasının beklendiğini vurguladı.