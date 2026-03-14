Güney Kıbrıs’ta son iki haftada akaryakıt fiyatları keskin bir şekilde yükseldi. Güneyde resmî Tüketici Koruma Dairesi verilerine göre, bu durum hane halkları ve aile bütçeleri üzerinde ek bir baskı oluşturuyor.

Fiyatların 27 Şubat ile 13 Mart arasındaki karşılaştırması, artışın boyutunu gözler önüne seriyor.

Güneyde yayın yapan In Cyprus'un haberine göre, motorinde yaşanan en yüksek artış, ulaşım maliyetlerini ve dolayısıyla tedarik zinciri üzerindeki baskıyı artırdı.

Tum Tüketici Koruma Servisi verilerine göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 1,314 eurodan 1,416 euroya çıkarak yaklaşık 10 cent arttı. Dizel yakıtta ise daha yüksek bir artış yaşandı. Litre fiyatı 1,410 eurodan 1,562 euroya yükselen dizelde artış 15 centi aştı. Isıtma yağının litre fiyatı da aynı dönemde 0,949 eurodan 1,079 euroya çıkarak yaklaşık 13 cent zamlandı.

Haberde, özellikle dizeldeki artışın ulaştırma maliyetlerini doğrudan etkilediği ve bunun da tedarik zinciri ile tüketici fiyatlarına yansıma riskini artırdığı belirtildi.

Öte yandan mevcut fiyatların, 2023 yılında yaşanan enerji krizinin zirve dönemine göre hala daha düşük seviyede olduğu ifade edildi. O dönemde 95 oktan benzinin litre fiyatı yaklaşık 1,55 euro, dizelin ise 1,709 euro seviyesine kadar yükselmişti.

Avrupa Komisyonu verilerine göre Güney Kıbrıs, düşük vergi oranları sayesinde nihai yakıt fiyatlarında Avrupa Birliği'nin en ucuz ülkeleri arasında yer almaya devam ediyor. Buna karşın vergiler çıkarıldığında ülkenin yakıt fiyatlarının AB ortalamasına daha yakın seviyelerde olduğu belirtiliyor.

GÜNEY’DE ZAM ORANI YÜZDE 7.5, KUZEY’DE YÜZDE 24.8!

KKTC’de de iki hafta içerisinde 11 TL'lik zam yapılırken, yapılan hesaplamalara göre iki haftalık zamlar sonrası 95 Oktan Kurşunsuz benzinde kuzeyde yüzde 24,8, güneyde de yaklaşık yüzde 7,5 zam yapılmış oldu.

Dizel yakıtta ise iki haftalık bölümde adanın kuzeyinde yüzde 24,8, güneyde de yüzde 10 zam yapıldı.