KKTC’de akaryakıt fiyatlarına kısa süre içinde yapılan iki ayrı zam, ekonomide yeni bir maliyet ve dolayısıyla zam dalgasının kapısını araladı.

Sadece 8 gün içinde litre başına yaklaşık 12 TL artan akaryakıt fiyatlarında 95 oktan benzine %23.85, 98 oktan benzine %23.34, Eurodizel’e %23.76 ve gaz yağına ise %53.04 oranında zam yapıldı. Akaryakıta yapılan zamların, ülke ekonomisi için sadece bir maliyet artışı değil, aynı zamanda ciddi bir “enflasyon şoku” niteliğinde olduğunu anlatan ekonomistler, enflasyonun kısa sürede iyice uçacağına işaret ediyor.

Ekonomistler, özellikle dizel fiyatlarındaki yükselişin maliyetleri artırarak gıda, temel tüketim ürünleri ve hizmet fiyatlarında yeni zamları beraberinde getireceğini vurgulayan ekonomistler, bunun hanehalkı bütçesine etkisinin çok ağır olacağını vurguluyor. Bu zamlarla, yüksek enflasyon ve değersiz TL nedeniyle satın alma gücü zayıflayan vatandaşların yaşam maliyetlerinin daha da artacağını söyleyen ekonomistler, bunun sadece ekonomik değil, toplumsal yapıya da zarar vereceğine işaret ediyor.