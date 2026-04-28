Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi heyeti, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Zorlu ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan’a, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Osmanlar Vakfı Başkan Vekili Mert Osmanlar ile Deniz Hukuku uzmanı Doç. Dr. Emete Gözügüzelli eşlik etti.

Ankara programı kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, yükseköğretim alanındaki gelişmeler, Türk dünyası ile akademik iş birlikleri ve gençliğe yönelik ortak vizyon üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Samimi ve verimli bir atmosferde geçen ziyaretlerde karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirilirken, üniversite–kamu iş birliğinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Ziyaret kapsamında, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi adına Prof. Dr. Kürşat Zorlu ve Eyyüp Kadir İnan’a günün anısına özel bir hediye takdim edildi.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, ulusal ve uluslararası düzeyde güçlü iş birlikleri geliştirerek eğitim, bilim ve gençlik odaklı çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir."