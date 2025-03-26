Güney Lefkoşa’da 17 yaşındaki bir gencin bakteriyel menenjit sebebiyle yoğun bakımda tedaviye alındığı bildirildi.

“Philenews” haber sitesi, Güney Kıbrıs’ta iki hafta içinde üçüncü bakteriyel menenjit vakasının yaşandığını, 17 yaşındaki bir gencin yoğun bakımda tedavi altına alındığını yazdı.

Haberde, geçtiğimiz hafta Baf’ta bir bebek ve Limasol’da bir lise öğrencisinin menenjit teşhisiyle hastaneye kaldırıldıkları belirtilirken, vakaların birbirleriyle ilişkisi bulunmadığı ancak incelemelerin sürdüğü de aktarıldı.