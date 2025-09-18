Alithia gazetesi, elemanın adres teyidi için motorunu durdurduğu sırada 6 kişilik bir grubun kendisine yaklaştığını ve içlerinden birinin kendisine bıçak çekerek para istediğini yazdı.

Gazete, elemanın söz konusu şahsa cebindeki 150 euroyu verdiğini ve şahsın yanındakilerle birlikte paketçinin yanından uzaklaştığını yazdı.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

-Ayia Napa’daki mağazalarda uyuşturucu ve denetimli ilaç satışı yapıldığı tespit edildi

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Rum polisinin dün Ayia Napa’da düzenlediği operasyonda, bazı mağazalarda uyuşturucu madde ve denetimli ilaç satışı yapıldığını tespit ettiğini yazdı.

Gazete, mağazalardan birinde 62 paket “THC” (Tetrahidrokannabinol) türü uyuşturucu ile 24 paket hintkeneviri içeren sarma sigara; başka bir mağazada da 21 paket CBD (cannabidiol), 5 paket THC, uyuşturucu içeren sarma sigaralar ve çeşitli denetimli ilaçlar tespit edildiğini kaydetti.

Haberde, CBD içeren ürünlerin tıbbi denetim altında satılan ve satılabilmesi izne tabi olan ürünler olduğu belirtildi.