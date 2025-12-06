Politis gazetesi, “SAFE: İki Üs de Menüde” başlıklı haberinde; Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa savunma sanayisi ile hazırlığının güçlendirilmesi için bu yıl onaylanan finansal yardımının savunma ekipmanlarıyla alakalı olmasına rağmen, Rum Yönetimi'nin ilgili listede iki üssün düzeyinin yükseltilmesini de istediğini iletti.

Üslerin düzeyinin olası bir şekilde yükseltilmesinin Avrupa savunma ve güvenliğine katkısının temel argüman olarak sunulduğunu yazan gazete, bunun başka parametrelere de sahip olan bir karardan ibaret olduğuna işaret etti.

Habere göre, gazeteye konuşan “yetkili bir kaynak” ise açıklamasında; SAFE için sunulan listeye üslerin de dahil edilmesinin, talep edilen ekipmanlarla ilgili Avrupa Komisyonu tarafından alınacak nihai kararları etkilemediğini ifade etti.

Gazete, bir diğer ifadeyle “Mari” ve Baf’taki altyapıların düzeyinin yükseltilmesi konusunda alınacak herhangi bir kararın Rum kesiminin talep ettiği diğer ekipmanları etkilemediğine işaret etti.

Rum kesiminin talep ettiği ekipman listesinde birçok olanağa sahip tanksavar ve gemi savar füzeleri yanı sıra farklı tipte askeri insansız hava araçları ve askeri zırhlı araçlar bulunduğunu anımsatan gazete, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) ihtiyaçlarıyla ilgili “Cascavel” tipi tankların kademeli olarak geri çekilmesine dair kararın ardından bunların daha modern araçlarla değiştirilmesinin istendiğine işaret etti.

Aynı kategoride Rus yapımı paletli T-80 muharebe tanklarının yenilenmesinin hedeflendiğini de kaydeden gazete, bu kategori için ya SAFE aracılığıyla ikinci el Leporad tanklarının alınması, ya da başka bir anlaşmayla İsrail yapımı Merkava tanklarının alınmasının incelendiğini ekledi.