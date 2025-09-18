Alithia gazetesi geniş yer ayırdığı haberinde, söz konusu görevi eski bir komando olan aynı zamanda İsaak-Solomu anı inisiyatifi temsilcisi, binbaşı Andreas Pettemeridis’in üstlendiğini yazarken, bu tercihin başkanlığın denetiminin güçlendirilmesi ve askerileştirilmesi mesajı olarak yorumlandığını kaydetti.

Bu pozisyonun Panikos Stavros’un görevden ayrılmasının ardından boş kaldığını yazan gazete, bu boşluğun aylarca doldurulmadığını ve dün aniden başkanlık muhafızlarının askerin eline geçmesine karar verildiğini kaydetti.

Bu gelişmenin başkanlık muhafızlarında görev yapan yetkililerin ve polisin hoşuna gitmediğini kaydeden gazete, polis için başkanlık muhafızlarının, devletin güvenlik mekanizmasındaki varlığı ve kendi geleneğinin bir parçası olduğunu kaydetti.

Haberde bu pozisyonun, RMMO’ya transfer edilmesinin polisin rolünün zayıflatılması olarak yorumlandığını da ifade edilirken, başkanlık muhafızı komutanı olan Andreas Pettemeridis’in İsaak-Solomu anı inisiyatifi temsilcisi olarak yaptığı çalışmalarla tanınan biri olduğuna da işaret etti.

Pettemeridis’in defalarca anı etkinliklerinde yer aldığını ve aralarında eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un da bulunduğu siyasi kişiliklerle temaslarda bulunduğunu kaydeden gazete, Pettemeridis’in profilinin güçlü sembolik anlamlar taşıdığını belirtti.

Pettemeridis’in profilinin vatanseverlik, ileri sürülen “işgale karşı çıkma ve kolektif hafızanın hassas boyutlarıyla bağlantılı olduğunu" kaydeden gazete, Pettemeridis’in söz konusu pozisyon için tercih edilmesinin başkanlık muhafızlarına daha fazla askeri-ulusal nitelik kazandırdığını ekledi.