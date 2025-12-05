Haravgi gazetesi “Altın Pasaportlar Başlığı Kesin Olarak Kapandı” başlıklı haberinde, Rum Meclisi'nin, dünkü oturumunda, yatırım aracılığıyla Kıbrıs vatandaşlığının verilmesine kesin son veren yasa tasarısını onayladığını yazdı.

İlgili değişikliğin, gerekli addedildiğini yazan gazete onaylanan yasa tasarısının, Rum Yönetimi’nin, “Kıbrıs Yatırım Programı” ile devam eden ihlal prosedürünün sonlandırılması açısından önemli olduğunu da belirtti.

Gazete haberinde, Avrupa Komisyonu’nun, altın pasaportlar olarak da bilinen yatırım programından kaynaklanan skandallara ilişkin prosedürü 2020 yılından itibaren başlattığını anımsattı.

Gazete haberinde, birçok uyarıya karşın hükümetin, o dönemlerde, özlü olarak tedbir almadığına da dikkati çekti.

Rum Meclisi'nin bunun paralelinde, Bakanlar Kurulu'na fahri vatandaşlıkla “Kıbrıs vatandaşlığı” verme olanağı veren ikinci yasa tasarısını da ileriye götürdüğünü yazan gazete, bu düzenlemenin, 1974 yılında “Türk işgali” sırasında hayatını kaybeden Yunan askerlerinin çocuklarını ve Güney Kıbrıs’ın tanıtımına ve güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunan sanat ve kültür dünyasından kişileri ilgilendirdiğini belirtti.