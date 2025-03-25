Limasol’a bağlı Polemidya köyündeki bir büfenin, dün sabaha karşı dört kişi tarafından soyulduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, kimliği belirsiz şahısların büfenin 32 yaşındaki sahibini darp ederek etkisiz hale getirdiklerini ve büfedeki alkollü içkileri, tütün ürünlerini ve kasadaki parayı çalarak gözden kaybolduklarını yazdı.

Gazete, polisin saldırganları tespit etmek için bölge sakinlerinden ifadeler topladığını ve kapalı devre kamera sistemindeki kayıtları incelemeye devam ettiğini kaydetti.

-24 yaşındaki şahıs uyuşturucu ve yüklü miktarda nakit parayla yakalandı

Gazete, bir diğer haberinde de, aldığı bir ihbarı değerlendiren narkotik şube ekiplerinin, Limasol’da sakin 24 yaşındaki bir şahsın evine baskın yaparak, yaklaşık 400 gram uyuşturucu ve 13 bin 290 euro nakit para ele geçirdiğini yazdı.

Haberde, şahsın suç örgütüyle bağlantısının bulunduğu ve uyuşturucuyu satmak için tasarrufunda bulundurduğunun tespit edildiği ifade edildi.

-Yardım alacak diye canından oldu

Gazetenin bir başka haberinde de, Larnaka’da 51 yaşındaki Romanyalı bir şahsın, 66 yaşındaki arkadaşının yardım etmek için arabasıyla yanaştığı sırada yaşanan kaza sonucu öldüğü bildirildi.

51 yaşındaki şahsın aracının aküsünün, gezmek için gittiği Dipotamos Barajı bölgesinde oturduğunu ve yardım için 66 yaşındaki arkadaşını aradığını kaydeden gazete, 66 yaşındaki şahsın akü bağlantısı yapmak için aracını yanaştırdığı sırada, henüz belirlenemeyen sebeplerle 51 yaşındaki şahsa çarparak ölümüne sebep olduğunu yazdı.

Haberde, polisin 66 yaşındaki şahsı gözaltına aldığı ve sorgusunun ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktığı ifade edildi.

-Larnaka Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire ve polise sözlü saldırı

Bu arada Alithia gazetesi de, Larnaka Devlet Hastanesi’nde görevli bir hemşire ile polise önceki gün, hasta yakınları tarafından sözlü saldırıda bulunulduğunu yazdı.

Haberde, bu durumun protesto edilmesi için dün, hastanede saat 09.00-10.00 saatleri arasında iş durdurma eylemi yapıldığı kaydedildi.