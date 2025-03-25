Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta 2021'den 2024 yılına kadarki sürede ölüm ve ağır yaralanmayla sonuçlanan kazalarla ilgili rakamlara yer verdi.

Gazete, 2021 yılında 506 kazada 48 ölüm ve 477 yaralanma, 2022 yılında 555 kazada 35 ölüm ve 505 yaralanma, 2023 yılında 506 kazada 32 ölü ve 468 yaralanma olduğunu belirtirken 2024 yılında kaza ve ölüm sayılarında hafif bir artış olmasına karşın yine de 2021 yılının gerisinde seyrettiğini vurguladı.

Habere göre 2024 yılında yaşanan 477 trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 41, yaralıların sayısı ise 441 olarak kayda geçti.