Güney Kıbrıs’ta 24 Mayıs’ta gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimlerinde ilk kez dijital kimlikle oy kullanılabilecek.

Politis ve diğer gazetelerde yer alan habere göe, Güney Kıbrıs’ta seçim tarihinde ilk kez dijital vatandaş uygulaması aracılığıyla oluşturulan dijital kimlik kabul edilecek.

Bu amaca yönelik bir kontrol mekanizması geliştirildiğini ve bunun seçim merkezlerinde uygulanacağını yazan gazete, seçim hazırlıkların yoğun bir tempoda devam ettiğini kaydetti.

Çarşamba günü oy pusulalarının basımının ve seçim merkezlerinde görev yapacak personelle ilgili sürecin tamamlanacağını ifade eden gazete, seçim tarihinde ilk kez dijital vatandaş uygulaması aracılığıyla cep telefonunda meydana getirilen kimliğin kabul edileceğini yineledi.

Gazeteye göre Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Elikkos İlias Kıbrıs (Rum) Haber Ajansına yaptığı açıklamada sandıkların kapanmasından iki veya üç saat sonra meclise girecek siyasi partiler ile partilerin meclise kaç milletvekiliyle gireceğinin duyurulacağını belirtti.

Pazartesi sabah 2’ye kadar meclise girecek milletvekillerinin isimlerinin açıklanacağını da ifade eden İlias, seçim pusulalarının Larnaka hariç ilk kez iki taraflı olacağını da söyledi.

İlias oy verme işleminin sabah 7’de başlayacağını ve öğlen verilecek bir saatlik aranın ardından 13.00’de yeniden başlayarak 18.00’de sona ereceğini de ekledi.

- 56 milletvekilinden 37’si yeniden meclise girmek için yarışacak

Gazete başka bir haberinde ise şu an milletvekilliği yapan 56 kişiden 37’sinin yeniden aday olduğunu ve 24 Mayıs’taki seçimlerde yeniden meclise girmek için yarışacağını yazdı.