Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, önceki gün İtalya’nın başkenti Roma’da, Başbakan Giorgia Meloni’yle temaslarda bulundu. Hristodulidis ile Meloni, Güney Kıbrıs ile İtalya arasında bir ortaklık ilişkisi belgesi hazırlanması konusunda mutabık kaldı.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Stratejik İş Birliği İçin İlerliyorlar” başlıklı haberinde Hristodulidis ile Meloni’nin Güney Kıbrıs ile İtalya arasında bir ortaklık ilişkisi belgesi hazırlanması konusunda anlaştıklarını yazdı.

Gazete, iki liderin önceki gün Roma’da gerçekleştirdiği görüşmelerin iki ülke ilişkilerinin stratejik bir şekilde geliştirilmesine ivme kazandırması yanı sıra Hristodulidis ile Meloni arasındaki iyi iş birliğine işaret ettiğini de kaydetti.

Roma’nın Rum kesiminin Orta Doğu’da ve Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru projesinin (IMEC) ileriye götürülmesinde oynadığı rolü tanıdığını ve İtalya Başbakanı Meloni’nin bu konuya özel atıfta bulunduğunu da kaydeden gazete, Hristodulidis’in Roma’ya iki ülke arasındaki iş birliğinin düzeyinin geliştirilmesi için adımlar atılması hedefiyle gittiğini ve İtalyan hükümetinin bu husustaki olumlu yanıtını alarak oradan ayrılmayı başardığını ifade etti.

İtalya Başbakanı Meloni’nin yaptığı açıklamalarda, ikili ilişkilerin güçlenmesinin güçlü bir ortak istek olduğunu vurguladığı da belirtildi.

Hristodulidis yaptığı açıklamada Meloni’yle görüşmesine atıfta bulunarak bu görüşmenin gerek ikisi gerek de iki ülke arasındaki mükemmel iş birliği yanı sıra açık ve samimi diyaloğu teyit ettiğini ifade etti.

Hristodulidis’in yaptığı açıklamalarda önemli ve stratejik bir kararın ortaklaşa alındığını duyurduğunu ve her daim olumlu bir yaklaşım çerçevesinde bir ortaklık ilişkisi belgesi hazırlanması için görüşmelere başlanması konusunda anlaştıklarını söylediğini yazan gazete, Hristodulidis’in ülkeleri açısından sahip oldukları bir dizi ortak önceliği ele alabilmek için iş birliklerini güçlendirmek istediklerini söylediğini iletti.

Hristodulidis bu belgenin ortak hedeflerini belirleyeceğini ve bunu yakın gelecekte tamamlamak için hızlı bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Güney Kıbrıs ile İtalya’nın AB’nin adalar ve kıyı toplumlarıyla ilgili stratejisinin hayata geçirilmesi için sıkı bir şekilde iş birliği yaptığını da kaydeden gazete, bu stratejinin Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında ortaya konmasının beklendiğini de belirtti.

Hristodulidis’in İtalya’daki temasları sırasında Kıbrıs sorununu da gündeme getirdiğini yazan gazete, Hristodulidis’in yaptığı açıklamada İtalya’nın Türkiye’yle çok iyi ilişkilere sahip olduğunu ve İtalya’nın, Kıbrıs sorununun çözümü aracılığıyla karşılıklı yarar sağlayan bir duruma ve Avrupa-Türk ilişkilerinde olumlu gelişmelere ulaşmalarına dair çabalarına yardımcı olabileceğini savundu.

Hristodulidis sözlerinin sonunda İtalya Başbakanı'na inşa ettikleri yakın ve samimi ilişki ile iş birliğinden ötürü aynı zamanda Avrupa ve Akdeniz açısından oldukça bir kritik dönemde sergilediği kararlı liderlikten ötürü de teşekkür etti.

Meloni de, iki ülkenin aynı frekansta olduğunu vurguladı.

Güney Kıbrıs ile İtalya’nın Avrupa gündemindeki birçok başka konuda hem fikir olduğunu da dile getiren Meloni, Hristodulidis’e göç konusundaki yenilikçi çözümlerinden ötürü de teşekkür etti.