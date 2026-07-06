Baf Uluslararası Havalimanı'nda cuma günü yapılan bagaj kontrolünde, aynı uçuşta yer alan dört yolcunun valizinde çok sayıda kaçak sigara ve tütün ürünü ele geçirildi.

Politis ve diğer gazeteler, Baf Havalimanı gümrük memurlarının cuma günü yaşları 25, 24, 23 ve 22 olan dört yolcunun valizinde çok sayıda kaçak sigara ve tütün ürünü tespit ettiğini yazdı.

Habere göre, 25 yaşındaki şahsın valizinde 39 karton ve 20 paket sigara ile 5 tane 50 gramlık tütün paketi, 24 yaşındaki yolcunun valizinde 45 karton sigara ve 60 paket 50 gramlık tütün, 23 yaşındaki şahsın valizinde 64 karton sigara ve 55 paket 50 gramlık tütün, 22 yaşındaki yolcunun valizinde ise 53 karton sigara ile 75 paket 50 gramlık tütün ürünü ele geçirildi.

Gazeteler, şahısların toplam 13 bin 400 euro ceza ödeyerek serbest kaldığını aktardı.