Aşağı Baf’ta, tasarruflarında çeşitli türlerden uyuşturucu madde bulunan 5 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Alithia’nın “Araçta Her Şey Vardı” başlıklı haberine göre, Rum polisi cumartesi günü gerçekleştirdiği trafik kontrolleri sırasında, içinde 4 kişi bulunan bir aracı aradı.

Önce araçta, ardından da 54 yaşındaki sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan 27, 20, 32 ve 16 yaşındaki kişilerin evlerinde yapılan aramalarda 88 gram kokain, 19 gram magic mushroom, 183 gram hintkeneviri, yarım gram metamfetamin, hassas terazi ve diğer emareler bulundu. Uyuşturuculara el koyan polis suçüstü yakaladığı 5 kişiyi gözaltına aldı.