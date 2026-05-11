Güney Kıbrıs’ta kazaya karışan iki araç sürücüsünden biri diğer araç sürücüsünü bir süre aracının üzerine sürükleyerek yaralanmasına yol açtı.

Alithia gazetesi, 6 Mayıs Çarşamba günü Larnaka’nın “Rizoelya – Kalo Horio” yolu üzerinde kazaya karışan iki aracın sürücülerinden birinin, diğer sürücüyü aracı üzerinde sürükleyerek yaralanmasına sebep olduğunu yazdı.

Habere göre, kazaya karışan 65 yaşındaki sürücü, kazaya karışan bir diğer sürücünün olay yerinden kaçmasını önlemek isterken aracın ön kısmı kaportasına tutundu.

Kaçmaya çalışan sürücünün 65 yaşındaki şahsı bir süre aracı üzerinde taşıdığını, şahsın bir süre sonra araçtan düşerek yaralandığını belirten gazete Rum polisinin kaçan sürücüyü aramayı sürdürdüğünü vurguladı.