Lefkoşa, 24 Nisan 25 (TAK): Güney Kıbrıs’ta son dört yılda sezeryan doğum sayısının 20 bin 287 ile yüzde 64,6 olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta, genel sağlık sistemi GESİ’ye bağlı hastanelerde, 1 Ocak 2021 ile Mart 2025 döneminde 31 bin 357 doğum gerçekleştiğini yazdı.

Gazete Sağlık Sigortası Kurumu’nun(OAİ) verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ta 2025 yılının ilk üç ayında, 941’i sezeryan (yüzde 59.7),635’i normal bin 576 doğum olduğunu belirtti.

Ortalama her yıl,7 bin 400 doğum gerçekleştiğini belirten gazete normal doğumların 3 binin altında olduğunu, sezeryan doğumların ise 4 bin 500’ü geçtiğini yazdı.

Habere göre 2021’de toplam gerçekleşen 7 bin 416 doğumun 4 bin 535’i (yüzde 61) sezeryan, 2 bin 881’i ise normal doğum.

2022’de 7 bin 298 doğumdan 4 bin 470’i (yüzde 61) sezeryan; 2 bin 828’i normal; 2023 yılında, 7 bin 463 doğumdan 4 bin 650’si (yüzde 62) sezeryan; 2024’te ise 7 bin 604 doğumun 4 bin 750’si (yüzde 62) sezeryan ; 2 bin 854’ü normal doğum oldu.