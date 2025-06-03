Politis gazetesi manşetten yer verdiği haberinde, DİSİ ile DİKO’nun ilk önce palyatif bakımla ilgili yasa tasarısının oylanması, ardından da ötenaziyle ilgili yasanın gerekli olup olmadığıyla ilgili diyaloğun başlatılmasını istediğini yazarken, AKEL’in ise konuyla ilgili görüş belirtmekten kaçındığını ifade etti.

Rum Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada ilk önce palyatif bakımdan yana tavır takınırken, ilgili yasa tasarısının hazır olduğu ve 15 gün içinde bakanlar kuruluna ardından da meclise sunulacağı belirtildi.

Rum milletvekillerinden İrini Haralambidu ise açıklamasında, palyatif bakımla ilgili yasanın oylanmaması halinde kendisinin 2026 yılının ocak ayında ötenaziyle ilgili yasa önerisini meclis genel kurulunun önüne getireceğini söyledi.