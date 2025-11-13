Haravgi gazetesi, Rum ve Yunan dışişleri bakanlarının Atina’da gerçekleştirilen zirve çerçevesinde, Yunanistan’ın 19 ülkede Güney Kıbrıs’ı “Schengen vizesi” verilmesinde temsil etmesini öngören bir Ortak Açıklamaya imza attıklarını yazdı.

Gazete, bu girişimin, Güney Kıbrıs’a seyahat etmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarına, Yunanistan’ın diplomatik altyapılarını ve tecrübesini kullanarak hizmet vermeyi ve Güney Kıbrıs’ın Schengen alanına giriş için gerekli kriterlere uyum sağlamasını amaçladığını aktardı.

Haberde, Rum ve Yunan dışişleri bakanlarının ayrıca, “BM çatısı altında yapılması öngörülen Kıbrıs sorunu görüşmesi ve Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı” konularını da ele aldıkları vurgulandı.