Güney Lefkoşa’da devlet tarafından işletilen bir sığınakta kalan 13 yaşındaki Suriyeli mülteci Majed Alashtar, altı gün önce kaybolduktan sonra KKTC’de güvenli olarak bulundu. Polis, çocuğun Ledra Caddesi geçiş noktası üzerinden kuzeye geçtiğine inanıldığını belirtti.

Yetkililer, Majed’in Cumhuriyet’e güvenli şekilde geri dönüşü için iki toplumlu teknik komite aracılığıyla çalışmaların sürdüğünü, KKTC makamlarının da teslimata onay verdiğini açıkladı.

Majed, Kıbrıs’a refakatsiz bir çocuk olarak geldikten sonra Sosyal Yardım Dairesi gözetiminde bulunuyordu. Kaybolduğu gece bakım verenlerinden Ledra Caddesi’ni ziyaret etmek için izin aldığı, ancak geri dönmediği öğrenildi.

Polis, arama sürecinde kaçırılma ve düzensiz geçiş dahil tüm ihtimallerin araştırıldığını vurguladı. Sosyal Yardım Dairesi Direktörü Maria Kyratzi ise, iç soruşturma bulgularına dayanarak olayda zorbalığın rolü olduğu iddialarını reddetti.

Majed’in kaldığı barınağı işleten Hope For Children derneği, çocuğun 6 Ağustos’ta yakındaki bir dükkana gitmek üzere ayrıldığını, ancak geri dönmediğini, diğer çocuklardan birinin Majed’in Türkiye’deki annesine dönmeyi planladığını söylediğini aktardı. Dernek, yasal boşluklar nedeniyle Avrupa’da birçok göçmen çocuğun aile birleşimi için düzensiz yolları denemek zorunda kaldığını vurguladı.

Majed’in okul topluluğu ve veliler, çocuğun güvende bulunmasına rağmen olayın detaylarının aydınlatılması ve barınma koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.