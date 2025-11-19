Haravgi, Avrupa Çocukları Cinsel İstismar ve İşkenceden Koruma Günü dolayısıyla “Hope for Children” isimli örgüt tarafından yayımlanan Güney Kıbrıs’la ilgili 2024 raporunun detaylarını aktardı.

Gazeteye göre, 2024’te Güney Kıbrıs’ta 438 çocuk, bu alanda faaliyet gösteren tek kurum olan “Çocuk Evi”ne gönderildi. Yüzde 70,8’ini Rumların oluşturduğu bu rakam, sessizliğini bozup şikayet etme cesaretini gösterebilenleri ifade ediyor. Çocuk Evi’ne Gönderilen çocukların yüzde 74,4’ü kız, yüzde 25,6’sı erkek çocuk. Cinsel şiddet ve istismara uğramada yaş ortalaması 12, saldırıyı sıklıkla yaşama yaşı 14. Cinsel saldırı ve istismar olaylarının yüzde 57,9’u çocuk ve erişkinler arasında, yüzde 4,7’sinde şüpheli, çocuğun tanıdığı kişi. Yüzde 58,6’sında şiddet ve istismarcı çocuk tarafından tanınan kişi veya aile üyesi. Çocukların yüzde 26,4’ü cinsel şiddet ve istismara aile çevresi içinde aile, baba, anne veya kardeşler tarafından uğratıldı.

Çocuk Evi’nin faaliyete geçtiği 2017’den bugüne toplam 3 bin 19 çocuğu kabul ettiğine dikkat çeken gazete, Rum Çocuk Haklarını Koruma Komiserliği’nin çok serti bir gerçeği daha ortaya koyarak, Güney Kıbrıs’ta her 20 dakikada 1 çocuğun, yani neredeyse günde bir çocuğun cinsel şiddet ve istismara uğradığını açıkladı.

Komiserlik, Avrupa Çocukları Cinsel İstismar ve İşkenceden Koruma Günü dolayısıyla bugün Güney Kıbrıs çapında “#Seninİçin20” heştegi ile bir uyandırma ve bilgilendirme kampanyası başlattı.