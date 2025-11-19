Hür İş Genel Başkan Vekil Ali Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, ülkede çalışma hayatında yabancı iş gücü oranının yerel iş gücünü geçmesinin; sosyal, ekonomik, polisiye ve kamusal alanlarda önemli sonuçların ortaya çıkmasına sebep olduğunu söyledi.

3. Dünya ülkesi olarak tabir edilen ülkelerden gelen çalışma izinli işçilerin polisiye olaylarında ciddi bir yükseliş olurken, toplumsal rahatsızlığın da arttığını dile getiren Yeltekin açıklamasına şöyle devam etti:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile meslek örgütleri arasında iş birliği protokolü yapılmasının, çalışma hayatı mevzuatlarında yasal bir dayanağı yoktur ve yasa dışıdır. İlgili bakanlıkta yetki devri yasal mevzuat gereği yapılamaz. Muafiyetler, teminatlar, kaçak iş gücü, polisiye olaylar, Çalışma Dairesi izni kayıt- kayıt iptali, yargılanma süreci gibi önemli detayların da yasal çerçevesinin belirlenmesi gerekiyor. Özellikle yabancı iş gücünün oturum izni ile ülkede yaşama hakkı verilen nüfusun, kaçak iş gücü olarak ucuz emek piyasasını oluşturması sorununa bilimsel gibi gösterilmeye çalışılan altı doldurulmayan yöntemlerle çözüm bulunamaz"