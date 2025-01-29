Fileleftheros gazetesi, küçükbaş hayvan üreticilerinin, Rum Hellim Denetleme Komitesi’nin, Hellimde kullanılacak küçükbaş hayvan sütü oranını Şubat ayında da arttırmaması ve yüzde 15 olarak sabitlemesi sebebiyle eylem hazırlığında olduklarını yazdı.

Gazete, küçükbaş hayvancıların, Hellimdeki koyun-keçi sütü oranının yüzde 30’a yükseltilmesi gerektiği ve hükümetin kararlarıyla sadece Hellim-peynir üreticilerinin çıkarlarını koruduğu gerekçesiyle 11 Şubat tarihinde eyleme gitmeye hazırlandıklarını vurguladı.

Rum hükümeti yetkili birimi ise yaptığı açıklamada, hükümetin küçükbaş hayvan sütünün arttırılması ve üretilen sütlerin hellim-peynir üreticileri tarafından, Hellim içerisinde öngörülen orana bakılmaksızın satın alınması yönünde birçok karar ürettiğini öne sürdü.