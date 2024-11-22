Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta hazır beton üretimi sektöründe çalışan işçilerin, maaş ve ek mesai ödeneklerinin iyileştirilmesi talebiyle yapmakta oldukları grevin üçüncü haftasına girildiğini, devlet hastanelerinde görev yapan doktorların da önümüzdeki hafta 48 saatlik greve hazırlandıklarını yazdı.

Gazete, beton sektöründeki işçi sendikaları ile işveren örgütünün anlaşamadıklarını ve grevin devam etmesinin inşaat sektörüne büyük zararlar verdiğini belirtirken, doktorların ise 2023 yılı teşvikleri için verilmesi öngörülen ödeneği kabul etmediklerini ve grev uyarısında bulunduklarını aktardı.

Haberde, turizm ve otelcilik sektöründe de benzer sorunların baş gösterdiği, çalışanlara 13’üncü maaş verilmesi talebinin işverenlerce kabul görmemesi sebebiyle sektörde grevlerin gündeme gelebileceği vurgulandı.