Alithia gazetesinin “Polisin Yeni Kameraları Ne Kaydedecek?” başlıklı haberine göre Nikolaidu açıklamasında meydanlara değil yalnızca kent girişlerine yeni kameralar yerleştirilmesinden söz edildiğini ifade etti.

Bunun mevcut sistemin genişletilmesinden ibaret olduğunu söyleyen Nikolaidu, bu tür kameraların birkaç devriye arabasında ve “Kalispera” ışıkları ile sınır kapıları olmak üzere iki noktada bulunduğunu kaydetti.

Mevcut mobil kameraların sürücünün ehliyetinin süresinin dolup dolmadığını, aracın muayenesi olup olmadığını vs. gösterdiğini yazan gazete, polisin talebinin örneğin suç işlenen bir yerden kaçan şüpheli bir aracın otoyol girişinde kontrol edilmesi amacıyla durdurulması için listeye alınmasıyla alakalı olduğunu ekledi.