Olay, 1 Kasım 2023 tarihinde Limasol'un en işlek noktalarından biri olan Ferzit Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Şeritlerin tam ortasında bisikletiyle dengesiz hareketler sergileyen sanık, polis tarafından durduruldu. Kontrolü gerçekleştiren polis memuru, şahsın gözlerindeki aşırı kızarıklığı, vücudundaki titremeyi ve sergilediği tutarsız davranışları rapor etti. Yapılan uyuşturucu testinde, şahsın yüksek derecede metamfetamin etkisi altında olduğu kesinleşti.

"Sadece Bisikletti" Savunması Mahkemeyi İkna Etmedi

Sanık avukatı, müvekkilinin motorlu bir araç değil, "sadece bir bisiklet" kullandığını ve bu durumun toplumsal tehlikeyi en aza indirdiğini savunarak cezada indirim talep etti. Ancak Limasol Bölge Mahkemesi bu savunmayı reddederek şu tarihi vurguyu yaptı:

"Yollardaki uyuşturucu kullanımı bir bela halini almıştır. İster otomobil ister bisiklet olsun, kamu yoluna çıkan her sürücü Karayolu Kanunu'na uymak ve herkesin güvenliğini korumakla yükümlüdür."

Hapis Cezası ve Ehliyet Yasaklaması

Güney Kıbrıs yargı tarihinde bir bisiklet sürücüsüne verilen en ağır cezalardan biri olan bu kararla sanığa;

3 ay hapis cezası ,

6 ay boyunca ehliyet alma veya tutma yasağı getirildi.

Mahkeme, bu sert kararın "genç suçlulara ve trafik kurallarını hiçe sayanlara güçlü bir mesaj" olması gerektiğini belirterek davayı noktaladı.