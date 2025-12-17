BM Kıbrıs Rum Daimi Temsilciliği, Türkiye'nin hava ve deniz kuvvetlerinin; Temmuz ve Ağustos 2025 ayları boyunca Rum hava sahalarında ihlal gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İhlallerin 'Kıbrıs'ta yeniden başlaması beklenen müzakerelere' zarar verdiği kaydedildi.

Güvenlik Konseyi’ne gönderilen 8 Aralık tarihli mektupta; 328 hava ve 16 deniz ihlalinin yapıldığı savunuldu. Bu ihlallerin 93'ünün İHA, 56'sının ise savaş uçakları tarafından yapıldığı belirtildi.

“Bunlar Kıbrıs'ın egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün açık ihlalidir” denilen mektupta, Türkiye’nin ‘uluslararası hukuka ve BM şartlarına uymadığı’ ileri sürüldü.

Mektupta uzun süredir kullanılmayan ifadelere de yer verildi ve Kıbrıs sorununda ‘yeni müzakere’ sürecine atıf yapıldı. Mektupta, “(İhlaller) tüm Kıbrıslıların güvenlik duygusunu ve müzakerelerin yeniden başlatılması çabalarını baltalıyor” denildi.

Kıbrıs’ta tüm zorluklara rağmen müzakereler için mücadele edecekleri mesajını veren Rum temsilciliği, “(Kıbrıs’ta çözüm) siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyondur’’ dedi.