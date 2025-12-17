Belediyeler şap hastalığıyla ilgili tedbirler aldı.

Güzelyurt Belediyesi, şap hastalığıyla ilgili Güzelyurt Belediyesi mezbahasında denetimlere başladı.

Güzelyurt Belediyesi’nin önlemler kapsamında veteriner hekim eşliğinde mezbahaya canlı hayvan taşıyan araçların dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi de, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle ağıllar bölgelerinde üst düzey tedbirler aldığını açıkladı.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köy giriş-çıkışlarında ve ağıllarda dezenfeksiyon uygulamaları başlatıldı.

Bu kapsamda, köye giriş ve çıkış yapan tüm araçların dezenfeksiyon halılarından geçirilmesi sağlanırken, kontrol noktalarında çadır kurulumu çalışmalarının da devam ettiği kaydedilen açıklamada, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınarak riskli bölgelerde denetimlerin artırıldığı belirtildi.

Mesarya Belediyesi de, Şap hastalığının yayılmasını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla bölgede kapsamlı dezenfeksiyon ve denetim çalışmaları yapıldığını açıkladı.

Hastalığın araçlar yoluyla taşınmasını önlemek amacıyla Dörtyol köy girişi ile Turunçlu, Vadili ve Paşaköy köyleri yol bağlantı noktalarında araç dezenfeksiyon noktalarının kurulduğu belirtilerek, süt ve hayvancılık işletmelerine ait araçlar, canlı hayvan taşıma araçları, yem fabrikaları ve yem tedarikçileri ile sebze ve meyve toptancılarının kullandığı araçların dezenfekte edildiği kaydedildi.