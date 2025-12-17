Modern Yatırımların Hemen Yanı Başında Çevre Felaketi
Batı Limasol’da, devasa yeni projelerin ve yeni açılan kumarhanenin sadece birkaç adım ötesinde, doğa adeta bir atık deposuna çevrilmiş durumda. Tserkez Chiflik belediye bölgesini Asomatos'a bağlayan yolun çevresindeki tarlalar ve selviler, bilinçsizce atılan lastikler ve işe yaramaz eşyalarla dolup taşıyor.
Ekolojistlerin Hareketi Limasol ve Baf Koordinatörü Andreas Evolakis, bölgedeki selvi ağaçlarının yasadışı atık bırakanlar için adeta bir "örtü" görevi gördüğünü belirterek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Gelişmişlik seviyesi artan bölgenin hemen arka tarafında, ağaçların arasına gizlenmiş onlarca atık lastik ve moloz yığını bulunuyor.
"Siyasi İrade Olmadan Çözüm İmkansız" Vurgusu
Andreas Evolakis, yaşanan bu çevre felaketine dair yaptığı sert açıklamalarda şu noktalara vurgu yaptı:
Çözümsüzlük Döngüsü: "Her gün alarm çalıyoruz. Atıkların uygun yönetim merkezlerine taşınması için somut bir sistem kurulmazsa bu sorun çözülmez. Bu tamamen siyasi bir irade meselesidir."
Yeşil Noktalar Yetersiz: Beş yıl öncesine kadar kusursuz çalışan "Yeşil Noktaların" (atık toplama merkezleri) artık işlevini yitirdiğini belirten Evolakis, Güney Kıbrıs devletinin geri dönüşüm sürecini yönetemediğini ifade etti.
Kolaycı Yaklaşım: Vatandaşların işine yaramayan eşyaları bir arabaya yükleyip buldukları ilk boş araziye atarak "kolay çözümü" seçtiğini dile getirdi.
"Gelecek Daha da Karanlık Olabilir" Uyarısı
Ekolojik bilincin toplumda yeterince karşılık bulmadığını söyleyen Evolakis, kapsamlı bir atık yönetimi politikası uygulanmadığı sürece Güney Kıbrıs'ın çöplerini gömmeye veya yakmaya devam edeceğini belirtti. Yeterli altyapı ve denetim sağlanmadan uygulanacak yeni vergilendirme sistemlerinin durumu daha da kötüleştirebileceği konusunda uyarıda bulunarak, Avrupa standartlarına ulaşmanın bu gidişle uzun yıllar alacağını vurguladı.