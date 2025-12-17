BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, “şu an için gayrı resmi bir 5+1 konferansın takviminin belirlenmesi için erken olduğu” görüşünü dile getirdi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Holguin’le yapılan bir röportaja yer verdi.

Liderler görüşmesinin iyi bir başlangıç mı olduğu ve sürecin gidişatına ilişkin düşünceleri sorulan Holguin; “iyi bir başlangıç yapıldığına inandığı” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “samimi ve dobra olduklarını, kendisi için bunun çok iyi bir başlangıç anlamına geldiğini” ifade eden Holguin, “11 Aralık tarihinde gerçekleştirilen liderler görüşmesinde, beş yıldan beridir ilk kez, temel siyasi konular hakkında görüşme gerçekleştiğini” vurguladı.

Liderlerin görüşmede konulara hakim olduklarını ve özlü müzakerelere başlamadan önce göğüs germeleri gereken konuları hızlı bir şekilde tespit edebildiklerini söyleyen Holguin, her iki liderin de bu kadar ayrıntılı müzakereye dahil olabildiklerini görmekten mutluluk duyduğunu vurguladı.

Gazete, “taraflardan birinin özlü müzakereler diğerinin ise Güven Yaratıcı Önlemlerden (GYÖ) bahsettiği ve bunların paralel ilerleyip ilerleyemeyeceği” şeklindeki bir soruya ise Holguin’in; “içeriğe ve GYÖ’lere ilişkin görüşmelerin birbirini destekleyen ve birbirine bağlı olduklarını düşündüğü” yanıtını verdiğini aktardı.

Holguin: “GYÖ’lerde anlaşma sağlanması ve uygulanmaları, liderlerin temel özlü konularla ilgilenebilmeleri için gerekli olan uygun ortamın sağlanabilmesi için gereklidir. Buna paralel olarak ise GYÖ’ler, içerik liderler tarafından görüşülmediği durumda, belirsiz bir zamana kadar devam edemez” şeklinde konuştu.

Holguin, 5+1 şeklindeki uluslararası konferansa ilişkin bir soruya ise “henüz erken” yanıtını verdi.

Liderlerin 11 Aralık’ta gerçekleştirdikleri görüşmenin ileriye atılmış önemli bir adım olduğunu, bunun cesaret verici olmasına karşın liderler arasındaki diyaloğun henüz ilk aşamalarında olduğunu ifade eden Holguin, liderlerin bazı GYÖ’ler konusunda uzlaştıklarını, önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha fazlası üzerinde uzlaşmalarını umut ettiğini söyledi.

Holguin; “Başlangıçtaki dinamizmin güçlenmesi için daha fazla şeyin yapılması ve Genel Sekreterin, bir gayrı resmi 5+1 konferans çağrısı yapabilmesine olanak sağlayacak gerçek bir güven ortamının yaratılması gereklidir. Bazı GYÖ’ler görüşme aşmasındandır. Her iki tarafın da bir sonraki aşamaya ilerleyecek konumda olmalarını umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Liderler arasındaki diyaloğun ön hazırlığının iyi yapılması gerektiğini, ilerlemesi için ise siyasi iradenin gerekeceğini ifade eden Holguin; “Adada, liderlerin yine tarih yazacaklarını umut eden çok insan var. Yaşanan onca başarısızlıktan sonra ise sürecin bu kez başarılı olacağından emin olmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

Holguin: “BM ve Kıbrıslılar için asıl önemli olan budur. Kıbrıs ve bölge, bir dizi başarısız müzakereye daha dayanamaz” şeklinde konuştu.

Gelecekteki olası adımlardan birinin 5+1 konferansı olduğunu ancak şu anda bir takvim ortaya konması için erken olduğunu da vurgulayan Holguin, bu tür bir toplantının ön hazırlığının iyi yapılması ve süreci ilerleteceğine dair gerçekçi olasılıklar sunması gerektiğini belirtti.

Holguin, “BM Genel Sekreteri’nin, karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunabilmesi adına tarafları desteklemeye derinden bağlı kalmayı sürdürdüğünü” vurgularken “hem kendisi hem de Genel Sekreterin ellerinden gelen tüm çabayı saf edecek olmalarına karşın kalıcı barışa giden yolda ilerlemenin tamamen Kıbrıslılara ve liderlere bağlı olacağını” ifade etti.