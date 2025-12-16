Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Dairesinin verilerine dayanarak 2024 yılında Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve seyahat edenlerin toplamının 3 milyon 366 bin 862 olduğunu, bunlardan 262 bin 666’sının mesleki nedenlerden dolayı seyahat ettiğini yazdı.

Habere göre, 262 bin 666 kişiden 237 bin 874’nün yurt dışına, 24 bin 792’si ise ada içinde seyahat etti.

Gazete haberinde, Güney Kıbrıs’a seyahat eden yabancılara ilişkin rakamlara da yer verirken 4 milyon 40 bin 200 kişinin Güney Kıbrıs’a seyahat ettiğini bunlardan 278 bin 878’nin ise mesleki nedenlerden dolayı seyahat ettiğini belirtti.

Habere göre, yurt dışından Güney Kıbrıs’a yönelik mesleki açıdan en fazla seyahat 59 bin 135 ile Yunanistan; 33 bin 420 ile Birleşik Krallık; 27 bin 729 ile İsrail’den yapıldı.

İş amaçlı olarak en fazla seyahat eden ülkenin Almanya olduğunu yazan gazete bunun 16 bin 482 şeklinde kaydedildiğini belirtti.

Habere göre, Almanya sonrasında ikinci sırayı 13 bin 964 ile Polonya; 8 bin 459 ile Fransa; 7 bin 646 ile İtalya; 5 bin 571 ile Fransa yer aldı.

Mesleki seyahatlerde 5 bin 571 ile Romanya; 4 bin 798 ile Bulgaristan; 4 bin 771 ile Lübnan; 4 bin 524 ile İsviçre ile birlikte Lihtenştayn; 4 bin 277 ile Hollanda; 4 bin 200 ile İsveç; 4 bin 116 ile İspanya; 4 bin 114 ile Birleşik Arap Emirlikleri şeklinde sıralama yer aldı.