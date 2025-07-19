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Vefat
DR. FAZIL KÜÇÜK
Güney'den Haberler
Güney Kıbrıs'ta çalışanlar Avrupa'nın gerisinde
Güney Kıbrıs'ta çalışanlar Avrupa’dakilerden 2 yıl fazla çalışıp yüzde 40 daha az emekli maaşı alıyor
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Halkın Sesi
19.07.2025 - 16:33
Okunma Süresi: 1 Dk
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