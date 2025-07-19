Rum polisi, Barış Harekatı’nın yıldönümü nedeniyle bugün ve yarın Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenecek “protesto yürüyüşleri, Salı günü de Champions League çerçevesinde Limasol’da gerçekleşecek Baf-Makabi Tel Aviv karşılaşması nedeniyle alarma geçti.

Politis “Polis İçin Ateşten Dört Gün” başlıklı haberinde Rum polisinin bugünden itibaren Salı gününe kadar olağanüstü önlemler aldığını, dün ilgili birimlere alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili emir gönderildiğini yazdı.

Habere göre, Rum örgütlü gençler bugün Ledra caddesinden (Lokmacı karşısı) Ledra Palace’a yürüyüş gerçekleştirecek. Ancak en büyük endişe kaynağının yarın akşamüzeri eşzamanlı düzenlenecek 4 yürüyüş olduğuna dikkat çekildi.

Haberde, yarın akşamüzeri APOEL taraftarlarının Yunan Büyükelçiliği’nden Ledra Palace’a doğru yürüyeceği, Ledra Palace’da ELAM ve DRASİS-KES öğrenci örgütünün de miting düzenleyeceği, OMONİA 29 Mayıs taraftarlarının (Thira9) Salamina otobüs terminalinde toplanıp Ledra Caddesi’ne (Lokmacı karşısı) yürüyüşe geçeceği kaydedildi.

Rum Polis Genel Müdürlüğü talimatları kaynak gösterilerek, Rum Polisi Çevik Kuvveti ve toplumsal olaylarla mücadele birimlerinin alarmda olacağı, kamu düzeninin korunmasından sorumlu bütün birimlerin katılacağı bir kriz masası kurulacağı bilgisi verildi. Güvenlik tedbirlerinin Güney Lefkoşa kent merkezi ve yürüyüş güzergahlarında geçerli olacağı kaydedildi.

Habere göre, olağanüstü güvenlik önlemleri pazartesi günü itibarıyla Salı akşamı da “Alfamega” stadında gerçekleşecek Baf-Makabi Tel-Aviv karşılaşması için Limasol’a taşınacak ve İsrail’den Güney Kıbrıs’a gidecek takım için olağanüstü güvenlik önlemleri alınacak. Maçı izlemek için yaklaşık 500 Makabi Tel Aviv taraftarının Limasol’a gitmesi bekleniyor.