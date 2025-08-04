Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde bir ihbarı değerlendiren Rum polisinin cuma ve pazar günü Limasol’daki üç ayrı kurye hizmetleri veren mağazada yaptığı aramalarda paketler içerisine gizlenmiş toplam 13 kilo 620 gram hint keneviri ele geçirdiğini belirtirken, olayla ilgili olarak 23 yaşındaki bir şahsın tutuklandığını yazdı.

Polisin Larnaka’da gerçekleştirdiği operasyonda ise 68 ve 78 yaşlarında bir erkek ile kadını yasa dışı hintkeneviri bitkisi yetiştirmekten tutukladığını kaydeden gazete, söz konusu şahısların yaşadığı evde yapılan aramada 32 adet hint keneviri bitkisi yanı sıra 1 kilogram 30 gram kenevir ve içerisinde hintkeneviri bulunan yarı içilmiş 44 adet sarma sigara ele geçirildiğini kaydetti.

Rum polisinin Lefkoşa Rum kesiminde kurye hizmetleri veren bir mağazada da içerisinde yaklaşık 8 kilo hintkeneviri bulunan bir paket ele geçirdiğini kaydeden gazete, pakete polis tarafından el konulduğunu ve araştırmaların sürdüğünü belirtirken, tutuklanan tüm şahısların bugün mahkemeye çıkarılmasının beklendiğini ekledi.