Fileleftheros gazetesi, “Cyrus Solar Thermal LTD” tarafından 40-80 megavat depolama kapasitesine sahip olacak şekilde planlanan güneş parkı için yapılan incelemelerde bazı tehlikelerin tespit edildiğini, dolayısıyla Çevre Dairesi’nin projeye izin vermediğini yazdı.

Gazete, güneş parkı için belirlenen bölgenin nesli tükenmekte olan Bonelli kartalı (aquila fasciata) için kritik bir biyotop olduğunu, panellerden yansıyacak ışınların kuşların uygunsuz bölgelere uçmalarına yol açabileceğini kaydetti. Haberde , ısı adası (heat island) oluşturarak küçük çaplı iklim değişikliğine yol açabilecek güneş parkı için çok sayıda ağacın kesilmek zorunda kalacağı, arıcılık faaliyetlerinin zarar göreceğini ve daha bunun gibi birçok olumsuz sonuç yaratacağı da yer aldı.