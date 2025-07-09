Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun dün Rum Meclisi Enerji Komitesi’nde, sıvı gaz kara terminalinin inşası konusunda açıklamalarda bulunduğunu, Papanastasiu’nun sözlerinin, sıvılaştırılmış doğal gazın Güney Kıbrıs’a gidişinin 2025 yılında da olası görülmediğini ortaya koyduğunu yazdılar.

Habere göre Papanastasiu, Güney Kıbrıs’a sıvılaştırılmış doğal gaz getirmesi planlanan ve Malezya’da bir limanda demirli bulunan “Promitias” gemisi için bugüne kadar yapılan harcamanın 220 milyon euro olduğunu ifade etti.

Bakanın açıklamaları temelinde bu miktarın, gemiyi serbest bırakması için Çinli şirkete ödenmesi gereken miktarı içermediğini, geminin limanda demirlemesi için ayrıca her ay 367 bin euro ödenmekte olduğunu belirten gazete, ayrıca gemiye, valfler ve azot üretimi için gerekli iki parçanın takılabilmesi için 8-9 milyon euronun daha gerektiğini aktardı.

Gazete, geminin doğal gaz taşıyabilmesi için bazı belgelerinin de alınması gerektiğini, bu işlemlerin tamamlanmasının yıl sonunu bulabileceğini belirtirken kara terminalinde ise çalışmaların yüzde 45-50 civarında tamamlanabildiğini vurguladı.

Kara terminalindeki eksikliklerin giderilebilmesi için Mart 2026 tarihine kadar ihaleye çıkılmasının öngörüldüğünü de belirten gazete, komite toplantısı sırasında AKEL Milletvekili Kostas Kosta’nın yaptığı konuşmada ise, enerji bakanının; doğal gazın 2025 yılında geleceği şeklinde birkaç ay önce dile getirdiği söylemlerin gerçekleşmediğine dikkat çektiğini aktardı.

Kosta, enerji bakanının vaatlerinin bir hayal halini aldığı eleştirisinde de bulundu.