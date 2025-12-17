Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, belediye bünyesinde görev yapan ekipler, Zabıta Birimi eşliğinde kent genelinde hane halkıyla bire bir görüşme yapıp, Nüfus Kayıt Sistemi ile eşleştirmeyle kayıtları güncelliyor.

Proje ile birlikte, ülke genelindeki adres bilgilerinin güncellenmesi, dijital ortamda güvenilir ve bütüncül bir adres altyapısının oluşturulması hedefleniyor. MAKS Projesi’nin ikinci etabı, özellikle kamu hizmetlerinin daha etkin planlanması ve sunulması açısından veri altyapısı oluşturmayı amaçlıyor.