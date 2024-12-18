Haravgi’nin haberine göre KEVE Başkanı Stavros Stavru “derneğin kurulması Özbekistan ile ekonomik ilişkilerde yeni bir döneme işaret ettiğini, ticaret, yatırım ve teknoloji alanlarında çok kıymetli iş birliği fırsatları açacağını” söyledi.

Gazete Özbekistan'ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Abat Fayzullaev’in iş birliğinden “heyecan duyduğunu” belirterek şunları söylediğini yazdı:

“Özbekistan bu derneği, Kıbrıs’la ikili ilişkilerin güçlenmesine yönelik önemli bir dönüm noktası görüyor. Yeni iş birliği olanaklarını araştırmakta ve güçlü bir ekonomik ve kültürel alışveriş çerçevesi kurmakta kararlıyız bu inisiyatif kaçınılmaz olarak daha derin iş birliklerine ve iki ülkenin de refahının iyileşmesine katkı sağlayacak.”