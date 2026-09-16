Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis Rum tarafının BM Genel Sekreteri’nin 7 maddelik önerisini kabul ettiğini, Kıbrıs Türk tarafından da aynı tavrı beklediğini söyledi.

Riknews’a göre New York’ta düzenlenecek BM Genel Kurulu öncesinde Kıbrıs sorununda somut ilerleme adımları için perspektifi olduğunu söyleyen Letimbiotis geçiş noktaları konusunda Rum tarafının Nisan 2015’te yaptığı ve BM tarafından not edilen önerisini hatırlattı.

Letimbiotis Rum yönetiminin, Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile temas halinde olduğu bilgisini verdi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in eşzamanlı olarak New York’ta olacak olmasının Kıbrıs sorununda daha ileri görüşme ve ilerlemeye fırsat olması ümidini dile getirdi.

Letimbiotis, ilgili soruya karşılık, ebeveynlerinden biri Türkiye kökenli olan çocuklara vatandaşlık verilmesi taleplerinin “kriterler ve yasa temelinde araştırıldığını” söyledi. Rum yönetiminin “bu konuyu güven yaratıcı değil insani gördüğünü” ekledi.

Konstantinos Letimbiotis Rum Futbol Federasyonu’nun (KOP) UEFA ile anlaşmasının KKTC tarafından uygulanmadığını da söyledi.