Rum Denizcilik Müsteşarı Marina Hacımanoli, denizcilik konusunda, Güney Kıbrıs’ın Avrupa, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu arasında köprü olduğunu ifade etti.

Fileleftheros gazetesine özel açıklamalarda bulunan Denizcilik Müsteşarı Marina Hacımanoli, Güney Kıbrıs’ın; bölge ülkeleriyle siyasi diyaloğu somut anlaşmalara, iş birliklerine ve yeni iş fırsatlarına dönüştürmek amacıyla Körfez ve Doğu Akdeniz’deki denizcilik alanında ve jeopolitik ortak olarak konumunu güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Hacımanoli, kısa bir süre önce Bahreyn’e gerçekleştirdiği ziyaret, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Malta ve İtalya arasında geliştirilen iş birliği ile imzalanan memorandum hakkında açıklamalarda bulundu.

Güney Kıbrıs’ın Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak, Avrupa, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz arasındaki köprü olarak rolünü güçlendirmeyi hedeflediğini söyleyen Hacımanoli, Bahreyn ziyaretini, Taşımacılık ve Telekomünikasyon Bakanı Şeyh Abdulla bin Ahmed Al Khalifa’nın daveti üzerine gerçekleştirdiğini ziyaretin, Güney Kıbrıs’ın son yıllarda Körfez ülkeleriyle geliştirdiği ilişkilerin yarattığı dinamiğe dayandığını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasında AB ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini daha fazla ortaya koyduğunu ifade eden Hacımanoli, bu bağlamda coğrafik olarak Avrupa, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz kavşağında bulunan ve AB üyesi ülke olarak iş birliği köprüsü olarak rol oynayabileceğini belirtti.

Hacımanoli, bu noktada denizciliğin önemli olduğunu ayrıca Güney Kıbrıs’ın teknik bilgi ve uluslararası mevcudiyete sahip olduğunu ifade etti.

Hacımanoli ayrıca Güney Kıbrıs’taki denizcilik sanayinin, ülkenin dinamik denizcilik sektörüyle birleştiğinde, bölge ülkeleriyle iş birliği olanakları için önemli fırsatlar yarattığına değindi.