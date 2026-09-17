KKTC'deki eski Rum taşınmazlarını suistimal ettiği iddiasıyla Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan Alman emlakçı Eva Isabella Künzel’in, ceza davası tamamlanıncaya kadar Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasına ilişkin karara itiraz ettiği, ancak bu itirazının İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Künzel aleyhinde başkasına ait taşınmazlarla hileli işlem yapmak, taşınmazları sahiplerinin izni olmaksızın kullanmak ve kara para aklama dahil toplam 46 suçlama bulunduğunu ve iddianamede yer alan taşınmazların Esentepe bölgesinde bulunduğunu anımsattı.

Gazete, İstinaf Mahkemesi’nin davanın kapsamını dikkate alarak yargılamada haksız veya gereksiz bir gecikme bulunmadığı ve Künzel’in tutukluluğunun, insan haklarının ihlal edildiğini ortaya koyamadığı sonucuna vararak itirazı tümüyle reddettiğini ve Ağır Ceza Mahkemesi’nin tutukluluk kararını onadığını belirtti.