Fileleftheros gazetesi: “Tarihi Anlaşmalar Ancak Doğal Gaz Gecikecek” başlığı altında verdiği haberinde, ilki Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi arasında, diğeri ise Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 6’ncı parsel içerisindeki doğal gaz yataklarındaki doğal gazın Mısır’a taşınması amacıyla şirketler ile Mısır arasında olmak üzere iki anlaşma imzalandığını yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Güney Kıbrıs’a dönüşünde yaptığı açıklamada heyecanını gizleyemediğini ve dünkü günü “Kıbrıs’ın enerji planlarının geleceği için belirleyici bir gün olarak” nitelendirdiğini aktardı.

Hristodulidis, asıl önemli unsurun; söz konusu anlaşmalarda, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde faaliyet gösteren şirketlerin de yer alması olduğunu belirterek, “Sadece Kıbrıs halkının çıkarlarına hizmet etme amacıyla, nasıl ilerleyeceğimize dair çok belirli takvimlerle, Güney Kıbrıs ve Mısır’ın yanı sıra şirketlerin de yer alması en önemli adımdır.” şeklinde konuştu.

Gazete, tüm bu gelişmelere karşın, söz konusu anlaşmaların imzalanmasının “Kronos” ve “Afrodit” yataklarından doğal gaz üretiminin başlamasını daha yakın bir zamana taşımadığını, her iki yatak için, genellikle bir yada iki yıl süren ayrıntılı teknik çalışmaların, olası alıcılar için pazar bulunması ve görüşmelerin yapılmasının, nihai yatırım kararının alınmasının ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda doğal gazın çıkarılarak Mısır’a götürülmesi için altyapıların inşasının gerekli olduğunu vurguladı.

Gazete, tüm bu unsurlar göz önüne alındığında, doğal gazın çıkarılması ve üretilmesinin 2-3 yılı bulabileceğini, Afrodit yatağı için bu sürenin daha da uzun olabileceğini aktardı.

- 5’inci parseldeki gelişmeler

Gazete ayrıca, Hristodulidis’in dünkü açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 5’inci parsele de değindiğini ve Mısır’da “Exxon” şirketinin başkan yardımcısıyla bu konuda çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini söylediğini yazdı.

Hristodulidis, 5’inci parsele ilişkin çok yakında sonuç alınacağını iddia ederek, Exxon şirketi başkan yarımcısının mart ayı içerisinde, bizzat Güney Kıbrıs’a giderek, sondaj sonuçları hakkında bilgi vereceğini ifade etti.

Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlamaları normal şekilde devam ediyor.” şeklinde konuştu.

- - ENI İcra Kurulu Başkanı Descalzi’nin “Kronos” yatağında ilişkin taahhütleri

Öte yandan gazete bir diğer haberinde ise, ENI şirketi CEO’su Claudio Descalzi’nin dün “Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nın” imzalanmasının ardından basına yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın, “Kronos” yatağının daha hızlı gelişmesine ve Mısır’ın doğal gaz altyapılarının, doğal gazın üretimi ve ihracatında kullanılmasına imkan sağlayacağını söylediğini yazdı.

Descalzi açıklamasında, söz konusu anlaşmanın, Kıbrıs ve Mısır arasındaki iş birliğinin değerlendirilerek Doğu Akdeniz’de bir enerji merkezi oluşturulması için kararlı bir adım olduğunu savunarak, ENI şirketi olarak bu gelişmelerde yer almaktan mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Etkileşim Yaratma Memorandumları – 2018’de Yine İmzalanmışlardı ve 2019’da Mecliste Onaylanmıştı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in 2018 yılında, Anastasiadis hükümetinin dışişleri bakanıyken Mısır’la yine “tarihi bir anlaşma” imzaladığını hatırlattı.

Gazete haberinde, Hristodulidis ile Es Sisi arasında, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde faaliyet gösteren şirketlerin de katılımlarıyla imzalanan anlaşmalar ve Hristodulidis’in açıklamalarına geniş yer verirken, benzer bir anlaşmanın 2018 yılında da imzalandığını vurguladı.

Hristodulidis’in 2018 yılında, dönemin dışişleri bakanıyken Mısır’a gittiğini ve Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki doğal gazın, deniz altından döşenecek borularla Mısır’a taşınmasını içeren bir anlaşmaya imza attığını belirten gazete, Hristodulidis’in o dönemli açıklamalarında “yakın zamanda memnuniyet verici gelişmeler olacağını” da öne sürdüğünü vurguladı.

Söz konusu anlaşmanın 2019 yılında Rum Meclisi tarafından onaylandığını hatırlatan gazete, haberinin devamında ise, enerji konuları uzmanı Haralambos Ellinas’ın açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Ellinas, dünkü anlaşmaların, projenin yapımı için şirketlerle imzalanması gerekenler değil devletler arası anlaşmalar olduklarını, çalışma yapılabilmesi için şirketlerle Güney Kıbrıs arasında anlaşmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Ellinas, “Kronos” için imzalanan anlaşmanın, doğal gazın Mısır’a ulaşmasını içeren gerçek bir anlaşma olduğunu, “Afrodit” için ise “karşılıklı anlayış memorandumu” imzalandığını savundu.

Ellinas, “Afrodit” yatağından doğal gaz çıkarılmasının 2030 yılını bulabileceği görüşünü de dile getirdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Afrodit ve 6’ncı Parsel Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Enerji Planları İçin Kritik Adım – Kıbrıs-Mısır Enerji İş Birliği Hayata Geçme Yolunda”.

Politis: “İleri Atılmış Bir Adım Ancak Henüz Başlangıç – Gidilmesi Gereken Yol Uzun”.