Güney Kıbrıs’ta motorlu araç piyasasının neredeyse yarısının hibrit araçlardan oluştuğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta 2026 yılının ilk sekiz aylık döneminde gerçekleştirilen araç kayıt işlemlerinin yüzde 52,4’ünün hibrit araçlar olduğunu yazdı.

Gazete, hibrit araç sayısının geçen yıl yüzde 43,6 olarak kayda geçtiğini belirtirken benzin, motorin ve elektrikli araç kayıt sayılarında ise düşüş yaşandığını vurguladı.

Habere göre benzinli araçların oranı geçen yıl 43,2’yken bu yıl 35,3’e, motorin (dizel) araçların oranı geçen yıl yüzde 8,5’ken bu yıl yüzde 8’e ve elektrikli araçların oranı ise geçen yılki yüzde 4,8’den 4,3’e geriledi.

Gazete, 2026 yılının ilk 8 aylık döneminde kaydedilen toplam motorlu araç sayısının, geçen yılın aynı döneminde oranla yüzde 11,2 artışla 38 bin 564 olduğunu da aktardı.