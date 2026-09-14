Rum Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas Yoannidis, 2022 yılından bu yana düzensiz göç akışlarının yüzde 92 oranında azaldığını açıkladı.

Alithia gazetesi, Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas Yoannidis’in, “Sunday Mail” gazetesinde dün yayımlanan röportajına dayanarak, düzensiz göçle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin göç akışlarında önemli oranda gerileme sağladığını yazdı.

Habere göre Yoannidis, Yeşil Hattın gözetlenmesi, kameraların yerleştirilmesi, deniz devriyelerinin artırılması, siyasi sığınma başvurularının daha hızlı incelenmesi ve geri dönüşlerin artırılmasının düzensiz göç akışlarının azalmasına katkı sağladığını belirtti.

KKTC’deki “insan kaçakçılarının eylemlerinden” de değinen Yoannidis, “bu kişilerin faaliyetlerini kaydeden unsurlar var, işgal altındaki topraklarda, insanların, bu kişileri gelmeye yönlendirdiğini gösteren videolara sahibiz” şeklinde açıklamada bulundu.

Yoannidis, söz konusu ifadenin göçmenlerin profiliyle değil, insan kaçakçılarının faaliyetleriyle ilgili olduğunu belirtti.

Geçmiş yıllarda düzensiz göç akışlarında önemli bir koridor olarak kullanılan Yeşil Hattın artık aynı ölçüde kullanılmadığını belirten Yoannidis, Rum Yönetimi’nin Yeşil Hat boyunca gözetim tedbirlerini güçlendirdiğini ifade etti.

Yoannidis, 2026 yılının başından bu yana 4 binden fazla kişinin sınır dışı edildiğini veya ülkelerine geri döndüğünü açıkladı.

Daha önce 3 bini aşkın kişinin bulunduğu Purnara Göçmen Kabul Merkezi’nde şu anda yalnızca 142 kişinin kaldığını belirten Yoannidis, yaklaşık 5 bin 500 Suriyelinin de gönüllü olarak Suriye’ye döndüğünü kaydetti.

Türkiye ile göç konusunda iş birliği yapılması ihtimaline ilişkin soru üzerine Yoannidis, doğrudan bir temas bulunmadığını, Avrupa Komisyonu tarafından bu yönde girişimlerde bulunulduğunu ifade etti.

-12 sınır dışı, 27 kişi kabul merkezinde

Öte yandan Alithia gazetesi, Rum Yabancılar ve Muhaceret Dairesi’nin yasa dışı ikamet eden kişilerin tespit edilmesine yönelik faaliyetleri kapsamında Larnaka, Limasol ve Baf bölgelerinde toplam 39 kişinin tutuklandığını yazdı.

Habere göre, tutuklanan 39 kişiden 12’sinin sınır dışı edilmesine yönelik işlemler başlatılırken, 27 kişi göçmen kabul merkezine gönderildi.