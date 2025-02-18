Haravgi gazetesi, “Kıbrıs’taki Suriyeliler” adlı oluşumun İçişleri Bakanlığı ile Mülteci Müsteşarlığı’na mektup göndererek, Suriyeliler aleyhindeki ayrımcılığa bir son verilmesini ve askıya alınan siyasi sığınma başvurularının yeniden incelenmeye başlamasını talep ettiklerini yazdı.

Gazete, günümüz şartlarında Suriyelilerin yaptığı siyasi sığınma başvurularının dondurulmasının haksızlık olduğunu ifade eden oluşum, Suriyelilerin, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Genel Sağlık Sistemi’ne (YESİ) katkı yaptıklarına işaret ettiğini kaydetti.

Habere göre, mektupta, Güney Kıbrıs’ı gönüllü olarak terk etmeyen Suriyelilere üçüncü ülke işçisi statüsü verilmesi de talep edildi.