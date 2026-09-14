Rum Gümrük Dairesi, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçirilmesi yasak ürünler sebebiyle kesilen cezalardan 1 buçuk milyon euroya yakın gelir elde etti.

Politis gazetesi, Rum Gümrük Dairesi’nin son iki buçuk yılda KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçişlerde tespit ettiği yasaklı ürünlere el koyma ve ceza kesme uygulamasından yaklaşık 1 buçuk milyon euro gelir elde ettiğini yazdı.

Gazete, söz konusu gelirin akaryakıt, sigara ve tütün ürünleri, alkollü içecekler ve diğer yasaklı ürünlerden elde edildiğini belirtirken, 2024 ve 2026 yılının Ağustos ayına kadar olan dönemde ele geçirilen ürünlerin miktar ve cinslerine de yer verdi.

Habere göre, Ocak-Ağustos 2026 döneminde bin 980 litre benzin ve bin 434 litre petrol ürününe el konulurken, 2024 yılında 24.5, 2025 yılında 96.3 ve 2026 yılının ilk yarısında ise 4.7 litre alkollü içeceğe el konuldu.

Sigara ve tütün ürünlerinde ise; elektronik sigarada 2024 yılında 348 bin 461, 2025 yılında 241 bin 716, 2026 yılında ise 367 bin 369 adet , sigarada ise 2024 yılında 813 bin 55, 2025 yılında 763 bin 803, 2026 yılının ilk yarısında ise 347 bin 810 adet ele geçirildiği aktarıldı.

Gazete, orijinal olmadığı gerekçesiyle el konulan tekstil ve ayakkabı sayısına da yer verdiği haberinde, tekstil ürünlerinde 2024 yılında el konulan ürün sayısının bin 361, 2025 yılında 752 ve 2026 yılının ilk yarısında 327 olduğunu belirtirken, 2025 yılında 363, 2025 yılında 64 ve 2026 yılının ilk yarısında ise 18 çift ayakkabıya da el konulduğunu aktardı.

Haberde ayrıca, Yeşil Hat tüzüğü uyarınca KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçişi yasaklı ve serbest olan ürünlerin hangileri olduğuna ilişkin bir açıklamaya da yer verildi.