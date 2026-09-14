Rum Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin, Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasını memnuniyetle karşıladı.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatması konusundaki açıklamasına yer verdi.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı, ABD hükümetinin, Rum Yönetimi ile ilgili savunma kısıtlamalarının, (International Traffic in Arms Regulations-ITAR) kaldırılmasının yenilenmesi kararını memnuniyetle karşıladı.

Bu kararın; belirlenen dönem için ABD’den Güney Kıbrıs’a savunma malzemesi ve savunma hizmetlerinin taşınması, ithalatı, ihracatına olanak tanıyacağını anımsatan Rum Dışişleri Bakanlığı, bu kararı ayrıca Güney Kıbrıs ve ABD arasındaki iş birliği ve stratejik ortaklık ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak nitelendirdi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca bu kararın, iki ülkenin stratejik ilişkisinin sürekli genişlemesini, Doğu Akdeniz’deki istikrar, barış ve refahın sağlanmasının ileriye götürülmesindeki ortak kararlılığını yansıttığını da ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı, “Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri” (ITAR) kısıtlamalarından muafiyetin, ikili iş birliğinin derinleştirilmesine katkı sağladığını da belirtti.